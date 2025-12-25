Андрей Воробьев вручил паспорта России юным жителям Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на торжественной церемонии в доме правительства вручил паспорта России юным жителям региона, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве, общественных проектах. Среди них и дети участников СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Всего на церемонию прибыли 30 человек из 14 округов Подмосковья. Многие приехали в Красногорск со своими близкими. Воробьев отметил, что получение паспортов России — важное событие в жизни каждого человека. Он подчеркнул, что на церемонии присутствуют ребята, которые играют заметную роль в регионе — показывают хорошие результаты в учебе, на спартакиадах, школьных олимпиадах или просто делают очень важные, добрые и всегда бескорыстные дела.

«Хочу сказать, что мы очень ценим и дорожим теми, кто живет в таком неравнодушии, кто не устает проявляться в самом разном возрасте. Мы пригласили сюда тех, кто себя зарекомендовал, проявил, кто хочет чего-то добиться. Это важно не только для вас, но и для всех, кто вас окружает. Хочу пожелать вам успехов в преддверии наступающего Нового года. Чтобы все школьные вызовы вы прошли достойно, получали удовольствие, удовлетворение от своих достижений, от общения с одноклассниками, со сверстниками. Пусть все самые смелые мечты, которые вы в ваших светлых головах и добрых сердцах носите, были реализованы», — высказался Воробьев.

Елисей Шалапский из Орехово-Зуева

Глава региона вручил паспорт Елисею Шалапскому из Орехово-Зуевского городского округа. Школьник не только отличник в учебе. Он активный волонтер, увлекается программированием дронов и пилотированием. Шалапский победил в региональных соревнованиях «Юные пилоты Подмосковья» и стал призером Национальной технологической олимпиады.

«Я много чем увлекаюсь — программирование, музыкальная школа, математика. Два года назад вступил в волонтерское движение, когда был в 5 классе, а также в «Движение Первых». Мы занимаемся сбором мусора, участвуем в ярмарках, поддерживаем детей с различными заболеваниями. Паспорт, который мне сегодня торжественно вручили, дает много возможностей для заработка, различных поездок уже без родителей, ну, и большие возможности в части образования», — рассказал Елисей.

Дарья Астафьева из Лобни

Восьмиклассница Дарья Астафьева показывает отличные результаты в учебе, участвует в олимпиадах, увлекается танцами. Девочка — лауреат федеральных конкурсов «Белые ночи», «Хрустальный дельфин» и Международного конкурса «Алегрия».

«Я участвовала в олимпиаде по астрономии им. Струве, являюсь призером регионального этапа, а также принимала участие в некоторых хореографических конкурсах, в том числе международных. Вручение паспорта для меня — значимое событие, которое я очень долго ждала. Он дает ощущение взросления, а также множество возможностей. Например, теперь я смогу пользоваться Пушкинской картой, давно хотела ее получить. Кроме того, большой плюс, что можно подрабатывать, набираться опыта», — рассказала Астафьева.

Дарья Березина из Сергиева Посада

Березина — ученица гимназии им. И.Б. Ольбинского. Школьница — призер гимназического этапа ВсОШ по биологии, русскому языку, химии, призер соревнований по спортивному ориентированию. Ее отец находится на передовой, а девочка признается, что хочет стать военным медиком.

«Я учусь в гимназии им. Ольбинского, закончила художественную школу, очень люблю рисовать. После окончания обучения хочу стать военным медиком. Так сказать, мечтаю пойти по стопам родителей. Кроме того, сейчас это довольно престижная профессия. Мой папа меня в этом поддерживает. Я им очень горжусь, он для меня настоящий герой», — поделилась Даша.

Алиса Федорянич из Рузского округа

Отец девочки погиб во время исполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Федорянич — член волонтерского движения, лауреат и призер муниципальных и региональных художественных конкурсов.

«Я учусь в художественной школе, являюсь волонтером Подмосковья. Это очень интересное занятие, благодаря которому получаешь опыт, приобретаешь новые знакомства, ну, и, конечно, помогаешь людям. Теперь благодаря тому, что у меня есть паспорт, будет возможность, получить доступ к более интересным, сложным заданиям, выездам и т. д. Меня с детства интересует биология, а после 8 класса очень заинтересовала химия. Поэтому я в будущем хочу стать генетиком», — поделилась Федорянич.

Ксения Куртова из округа Пушкинский

Ученица 8 класса образовательного комплекса №1 — разносторонняя личность. Куртова победила во Всероссийском конкурсе по изобразительному искусству «Гордость нации», стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Танцевальная галактика». При этом она отличница, участвует в олимпиадах по русскому и французскому языкам.

За своими первыми паспортами также приехали Полина Динеева из Электростали (лауреат областного фестиваля-конкурса декоративного и изобразительного искусства «Юные таланты Московии», лауреат областного фестиваля изобразительного искусства «Палитра лета» и дважды обладатель специального диплома фестиваля академической музыки им. С.В. Рахманинова) и Дмитрий Аждер из Звездного городка (призер Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного Ю.А. Гагарину).

Некоторые из ребят признались главе региона, что планируют после 9-го класса продолжить учебу в колледже. Воробьев отметил, что молодежь все чаще отдает предпочтение прикладным специальностям.

«У нас в Подмосковье в этом году порядка 60% ребят, то есть больше половины, идут в колледжи. У многих запрос и желание работать есть уже в вашем возрасте. Есть понимание, что колледж дает возможность практики, приобретения опыта и т. д. А для кого-то это возможность помочь своей семье. Наша задача – чтобы дети могли беспрепятственно уже в 16–17 лет себя реализовывать. Причем не только летом, но и в период обучения в колледже, потому что какие-то навыки уже есть. После окончания колледжа у тебя может возникнуть запрос на получение высшего образования. И, конечно, наша задача, чтобы тот, кто окончил колледж, имел возможность дальше себя развивать, совершенствовать уже в университете», — заключил Воробьев.

