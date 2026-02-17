Андрей Воробьев вручил бойцам БАРСа медали «За храбрость» II степени

«Я имею большую честь от имени президента вручить вам боевые награды. Здесь присутствуют наши бойцы — герои из Домодедова, Каширы, Одинцовского, Орехово-Зуевского городских округов», — сказал губернатор.

Он уточнил, что добровольческий отряд БАРС — боевое братство, зарекомендовавшее себя патриотизмом, профессионализмом, выполнением очень сложных, опасных, крайне важных для страны задач.

«И сегодня, в канун 23 Февраля, я хотел бы поприветствовать вас, членов ваших семей, которые здесь присутствуют, и вручить заслуженные медали. Мы вами гордимся, вы большие молодцы», — добавил Воробьев.

В составе БАРСа служат только добровольцы: и ветераны горячих точек, и молодые бойцы, которые прошли интенсивную спецподготовку на полигонах. С первых дней спецоперации мужчины выполняют самые ответственные задачи: разведка, штурмы, оборона, эвакуация мирного населения, охрана критически важных объектов.

Сотни бойцов БАРС уже отмечены госнаградами. Губернатор вручил медали «За храбрость» II степени еще пяти героям страны.

Очень личная история

Алексей из Домодедова — кадровый офицер. Он окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО и служил в ВС СССР и РФ. В 2024 году, несмотря возраст (ему уже было 55 лет), решил не оставаться в стороне и отправился в зону СВО добровольцем. В составе казачьей разведбригады командовал группой, его позывной был Садам. Для капитана это не просто позывной, а напоминание о том, ради кого он выполняет свой долг.

«Для многих воинов позывной имеет большое значение. Кто-то выбирает просто по фамилии, кто-то по каким-то там прозвищам. Я выбирал долго. И как-то случайно записал всю свою семью по именам и думаю: ну-ка, попробую составить аббревиатуру. Начал с жены, потом дети — от старшего к младшему. И получилось „САДАМ“: Светлана, Алексей, Дарина, Анна, Митя», — делится Алексей.

Он отметил, что родился во Львове, для него украинская земля — очень личная история.

«Мои родители родом из Винницкой области, из одного села, и большинство родни там же находится. Дедушка мой погиб, освобождая Тернопольскую область от фашистских захватчиков в 1944 году. Вот и я поехал освобождать землю», — пояснил герой.

Поддержка ветеранов Афганистана

Антон из Каширы — представитель военной династии. Его отец, Сергей Анатольевич, прошел Афганистан. И теперь приехал поддержать сына.

«Прежде всего хочу поздравить ребят с получением государственной награды. Это не просто какой-то знак, это оценка вашей личной стойкости и мужества. Мы как ветераны боевых действий в Афганистане прекрасно понимаем, что стоит за всеми этими наградами. Не стесняйтесь их носить», — сказал Сергей Анатольевич.

По его словам, пока бойцы СВО решают боевые задачи, братство ветеранов Афганистана не остается в стороне.

«Мы занимаемся тем, что можем и умеем, — помогаем фронту грузами и снаряжением, работаем с молодежью, прививаем ребятам любовь к Родине, чтобы они знали, за что вы воюете и почему победа будет за нами. Спасибо вам за службу, а вашим родным — за терпение и взаимопонимание», — добавил мужчина.

Антон в ближайшее время планирует присоединиться к своему отряду в зоне спецоперации.

«Когда я в первый раз сказал отцу, что иду „за ленточку“, он был краток: „Будь осторожен и возвращайся поскорее“. Сначала я туда попал еще в 2022-м, мне было 22 года. Позвонил тогда и спросил: „Пап, а ты во сколько получил удостоверение „Ветеран боевых действий“? Он говорит: „В 25 лет“. А я: „Ну, значит, у нас в семье новый рекорд“. В зоне СВО я был старшим оператором РЭБ, вывел из строя порядка 150 вражеских FPV-дронов. А, может, и больше — после 100 мы уже перестали вести им счет, потому что были рои дронов. Эту специальность выбрал не я, а командир. И оказалось, что она очень актуальна в наше время», — сказал боец.

Из маляра и бортпроводника — в герои

«Барсы» — люди разных профессий. Среди награжденных — командир отделения Роман из Орехово-Зуева, который на гражданке работал маляром. На фронт он попал по мобилизации, затем решил подписать контракт с Минобороны РФ и продолжить защищать Родину. В апреле у него будет новая командировка.

Командир взвода Алексей из Каширы трудился раньше бортпроводником, за что и получил позывной Стюард.

«Около 14 лет летал на гражданских самолетах. Посетил почти весь мир, кроме Америки. А в 2024-м решил подписать контракт и уйти „за ленту“. У меня ведь был опыт — срочную службу я проходил, когда шла вторая чеченская кампания», — поделился Алексей.

Он уточнил, что на СВО его опыт пригодился.

«Точно не знаю, за что мне присвоена медаль „За храбрость“ II степени, но возможно за один случай. Мы выходили с линии боевого соприкосновения, нужно было пройти около 12 км. Примерно через 2 км нас „срисовала“ птичка и начался минометный обстрел. Затем пошли дроны-камикадзе, и одного нашего бойца в группе сильно ранило — он не мог идти, мы выносили его на своих руках. Но спасли его. Я планирую возвращаться в зону СВО и в ближайшее время собираюсь заключить уже третий свой контракт», — добавил герой.

Еще один награжденный — Дмитрий из Одинцова. До мобилизации мужчина работал инженером-электриком, но решил, что на СВО принесет больше пользы. На фронте провел полгода, за это время прошел путь от рядового до лейтенанта (еще оформляет звание). И готовится вернуться на передовую в качестве офицера.

На церемонию награждения он приехал с детьми, которые получают поддержку от государства — дочерью Маргаритой и сыном Алексеем, поступившим на бюджетное отделение МАДИ благодаря льготам для детей участников СВО.

