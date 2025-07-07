Андрей Воробьев: внедрение ИИ в госуправление экономит время и силы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев рассказал, что в регионе проходит масштабная трансформация системы государственного управления через внедрение искусственного интеллекта. Подмосковье реализовало более 30 пилотных проектов с использованием передовых цифровых технологий, став одним из лидеров этого направления в России.

Основные успехи достигнуты в сфере здравоохранения благодаря стратегическому партнерству с крупнейшими технологическими компаниями. Особый акцент делается на оптимизации бюрократических процессов.