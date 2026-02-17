Андрей Воробьев: в регионе действует 77 мер поддержки для бойцов СВО и их семей

Для властей Подмосковья важно, чтобы ни бойцы СВО, ни их семьи ни в чем не нуждались. В регионе действует 77 мер поддержки — почти половина из них областные, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Благодаря цифре все стало проще: одним заявлением на портале можно оформить 17 льгот — от газификации до питания в школе; многие услуги теперь доступны в любом из 218 МФЦ, а не только в фонде „Защитники Отечества“», — написал Воробьев в своем аккаунте в МАХ.

Он поблагодарил бойцов СВО за службу, за верность долгу, за то, что не остались в стороне, а также поздравил наступающим Днем защитника Отечества.

Губернатор добавил, что во вторник по указу президента РФ Владимира Путина вручил добровольцам легендарного подразделения БАРС медали «За храбрость» II степени.

