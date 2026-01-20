Андрей Воробьев: в Подмосковье действует 77 мер поддержки для участников СВО

На сегодняшний день в Подмосковье для участников СВО и их семей действует 77 мер поддержки, в том числе 36 региональных, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник губернатор вручил добровольцам воинского подразделения БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны) государственные награды — медали «За храбрость» II степени.

«На регпортале госуслуг запустили комплексную услугу „Защитники Отечества“. Теперь наши бойцы могут получить 17 мер поддержки проактивно — то есть не нужно никуда ехать и писать заявление, все назначается автоматически», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что также с 13 декабря 2025 года МФЦ принимают заявления от действующих бойцов и их семей по 17 услугам Военно-социального центра Минобороны РФ.

