Андрей Воробьев вручил добровольцам отряда БАРС медали «За храбрость» II степени

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

«Мы регулярно чествуем наших добровольцев, героев. Сегодня хочу поздравить ребят из легендарного подразделения БАРС, которые с первого дня СВО выполняют боевые задачи. По поручению президента я имею честь вручить заслуженные награды, познакомиться с пришедшими вместе с вами семьями, которые вы безумно любите и которые за вас переживают и, конечно же, гордятся», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в БАРСе служат особые бойцы — это братство настоящих мужчин. Они вызывают огромное уважение и у Подмосковья, и у России.

В подразделении служат только те, кто отправился защищать Родину по зову сердца. Бойцы выполняют на передовой самые сложные задачи: они проводят разведку, срывают атаки противника, ведут штурмы, ликвидируют командные пункты и узлы снабжения. Среди них есть и ветераны с опытом боевых действий в горячих точках, и новички, которые прошли спецподготовку на полигонах.

Почти рукопашная с БПЛА

У 58-летнего Алексея с позывным Завет из Звенигорода уже есть внук, который вместе с родными приехал на церемонию. В зоне спецоперации мужчина служил в составе казачьего добровольческого отряда спецназначения на одном из самых горячих направлений. Сначала он был пулеметчиком, затем переквалифицировался в «охотника» за дронами. После возвращения домой боец стал активно участвовать в сборе и доставке помощи на передовую. Мужчина только что вернулся из очередной гуммиссии.

«По возрасту мне было уже тяжело „заходить“ на СВО. Но у меня был знакомый священник, который служил в БАРСе и помог попасть в это подразделение. Охотиться на БПЛА — самая сложная задача. Нужно было не пропустить дроны противника вдоль трассы, через которую шла ротация личного состава. Этим мне и приходилось заниматься», — поделился Алексей.

Он отметил, что не знает, сколько именно сбил БПЛА. Но были среди уничтоженных и «Баба-Яга», и другие аппараты. Даже до рукопашной почти доходило с беспилотниками ВСУ.

«Вот был такой случай перед Рождеством. Пошла информация, что летит БПЛА. А чтобы его сбить, надо максимально близко подойти к нему — где-то на 50-70 м. Я вышел, и вижу идет дрон. Бью по нему из гладкоствольного ружья, и он пикирует прямо на нас. Но Господь Бог решил, что надо нам оставаться жить и воевать дальше — мы успели сбить дрон, прежде чем он долетел до нас», — вспомнил боец.

Эвакуация раненого под обстрелом

В одном отряде с Заветом сражался Виктор из Егорьевска, позывной Вицин. По его словам, «посвящение» в казаки прошло прямо на передовой — это не просто надеть форму, это принять образ жизни, кодекс чести и служение Отечеству. В зоне СВО Вицин был гранатометчиком, но заниматься приходилось всем, в том числе эвакуировать раненых солдат с поля боя.

«Почему Вицин? У меня, можно сказать, с детства такой позывной. Я — человек веселый, вот друзья и прозвали. Сегодня от Петербурга до Владивостока все меня знают именно под позывным Вицин», — пояснил боец.

Он рассказал, что на спецоперацию решил пойти после событий в Курской области, так как пострадало очень много мирных жителей, и сидеть дома он уже не мог. Тогда мужчина стал собирать документы, проходить медкомиссию, а близким ничего не сказал.

«Когда у меня уже все было готово, сообщил: завтра уезжаю. Они были в шоке, но остановить меня уже не могли. В зоне спецоперации разные боевые задачи приходилось выполнять, я, честно говоря, даже не знаю, за что мне награда. Вспоминается один момент, когда ранение получил боевой товарищ, и нужна была срочная эвакуация. Проводили ее под обстрелом врага, который видя, что мы выносим человека, только усилил огонь — летели и мины, и все остальное. Но мы его спасли. Победа будет за нами!» — добавил Вицин.

Самое ценное — боевое братство

Павел из Мытищ с позывным Пахарь — помощник гранатометчика. Он выполнял самые сложные боевые задачи в зоне спецоперации. У мужчины есть награды за проявленное мужество и самоотверженность.

«Когда началась частичная мобилизация, в сентябре 2022-го, я созвонился со знакомыми ребятами из казачества и уже 1 октября был на полигоне для прохождения подготовки», — сказал боец.

Он уточнил, что в итоге провел на СВО 2,5 года.

«Знаете, что самое ценное там? Это боевое братство. Спустя всего неделю, проведя вместе время на позициях, мы становились уже как братья. И такие отношения сохраняются на всю жизнь», — пояснил Пахарь.

Еще один награжденный медалью «За храбрость» II степени — оператор БПЛА с позывным Чиля. Иван так назвался в честь отца, которого Чилей назвали в детстве. Контракт бойца завершился в ноябре прошлого года, но мыслями он все еще там. Мужчина продолжает помогать ребятам на передовой — планирует купить и отправить своему подразделению технику, способную перехватывать сигналы вражеских беспилотников.

Он также думает о том, чтобы вернуться на фронт. А сейчас отдыхает дома в Черноголовке рядом со большой и крепкой семьей — супругой и четырьмя детьми. Близкие приехали поддержать героя на церемонию.

«На фронт планировал пойти сразу, как началась СВО — в 2022 году. Но тогда супруга отговорила. А в 2024-м все-таки ушел — овладел профессией FPV-пилота и отправился управлять дронами. Очень тяжелое расставание было с семьей», — поделился Иван.

Он добавил, что на СВО самое эмоциональное переживание произошло 9 мая, когда противник, несмотря на объявленное перемирия, отработал артиллерией по зданию, в котором были российские бойцы, которым, к счастью, удалось избежать смерти.

Супруга героя призналась, что когда мужчина решил пойти добровольцем на СВО, то не сразу поддержала его решение.

«У нас очень дружная семья, муж — настоящий суперпапа. И когда он решил уйти добровольцем, я сказала ему: „Ни в коем случае“. Ведь у нас четверо детей. Ну и, конечно, переживала за его жизнь, здоровье, не хотела, чтобы он пострадал. Но супруг все твердо решил, поэтому в итоге мы его поддержали», — сказала жена героя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.