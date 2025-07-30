Андрей Воробьев: уже более 500 тысяч человек участвуют в «Активном долголетии»

В проекте «Активное долголетие» принимает участие уже более 500 тыс. человек. С начала 2025 года к нему присоединились около 120 тыс. жителей региона, которые открывают новую насыщенную жизнь после 55 лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В регионе функционируют 68 клубов. Там предлагается около 30 направлений — от скандинавской ходьбы до вокала и иностранных языков, рассказал губернатор Подмосковья.

В летнее время года популярностью пользуются прогулки на каноэ, сапсерфинг, йога на воде. Одни участники проекта учат китайский, другие выбирают компьютерное многоборье. В нем пенсионеры Подмосковья победили во Всероссийском чемпионате, сказал Воробьев.

Для долголетов проводятся масштабные фестивали. Среди них — «На спортивной орбите» и «Ромашковое счастье». Есть и патриотические квесты. В таких мероприятиях принимают участие сотни человек, отметил губернатор.

«Мы видим, как важно пожилым людям не просто заниматься делом, а быть вместе, чувствовать поддержку и движение вперед. Поэтому всячески стараемся создать для них такую атмосферу», — добавил Воробьев в своем Telegram-канале.

Поучаствовать в программе «Активное долголетие» могут мужчины от 60 и женщины от 55 лет. Подробнее рассказано на сайте.