Андрей Воробьев: учителя формируют характеры и вдохновляют на открытия

«Вы не просто передаете знания, вы формируете характеры, вдохновляете на открытия, становитесь для учеников надежным ориентиром. Благодаря вам подрастающее поколение Московской области растет уверенным, образованным и неравнодушным», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил учителей за преданность делу, терпение, душевное тепло и неиссякаемую веру в каждого ребенка.

Губернатор в честь Всемирного дня учителей вручил заслуженные награды тем, кто ежедневно вкладывает силы в будущее детей.

«С праздником, дорогие наши учителя! Крепкого здоровья, душевного равновесия и новых профессиональных побед!» — заключил глав Подмосковья.

Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей. В этот день говорят о роли и заслугах учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимом вкладе в развитие общества.

