Андрей Воробьев: учителя формируют характеры и вдохновляют на открытия
Фото - © Екатерина Агеева
В Московской области работают свыше 102 тыс. педагогов. Труд учителей — это основа будущего, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Вы не просто передаете знания, вы формируете характеры, вдохновляете на открытия, становитесь для учеников надежным ориентиром. Благодаря вам подрастающее поколение Московской области растет уверенным, образованным и неравнодушным», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил учителей за преданность делу, терпение, душевное тепло и неиссякаемую веру в каждого ребенка.
Губернатор в честь Всемирного дня учителей вручил заслуженные награды тем, кто ежедневно вкладывает силы в будущее детей.
«С праздником, дорогие наши учителя! Крепкого здоровья, душевного равновесия и новых профессиональных побед!» — заключил глав Подмосковья.
Ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителей. В этот день говорят о роли и заслугах учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимом вкладе в развитие общества.
