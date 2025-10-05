Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших педагогов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших работников образования 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На торжественной церемонии объявляли победителей конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2025», «Воспитатель года Подмосковья — 2025» и «Педагог-психолог Подмосковья — 2025», а еще были награждены лучшие учителя предметники и педагог начальных классов. Также глава области вручил работникам образования госнаграды.

«Я хочу поздравить вас и в вашем лице, всех наших учителей, педагогов с профессиональным праздником. Наша система образования очень большая. Свыше 100 тыс. человек занимаются воспитанием 1,1 млн наших детей, а вместе с дошколятами — 1,5 млн», — сказал Воробьев.

Он также поблагодарил учителей, подмосковные флагманские школы, передовиков, тех, кто готовит ребят к олимпиадам, старается искать и внедрять что-то новое в воспитании и преподавании.

«Мы встречаемся сегодня, в том числе, чтобы вручить заслуженные награды. Практически в каждом городе есть флагманские школы, лицеи, многие из которых выдают уникальные результаты. Наши учителя готовят ребят, которые поступают в лучшие вузы. Будем и дальше вместе двигаться в части качества образования, работы с педагогами, обмена опытом», — добавил губернатор.

По его словам, в Подмосковье власти стараются поддерживать учителей. В регионе действуют различные программы, в том числе «Социальная ипотека», оплата аренды жилья и другие.

Директор Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя СССР А. И. Покрышкина из Фрязина Ярослав Долинчук награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Он рассказал, что закончил летное училище и всю жизнь работал в сфере военного образования. А девять лет назад его пригласили на должность директора кадетской школы.

«Коллектив у нас очень дружный, хороший. Я думаю, что это самое главное достижение руководителя. На протяжении учебного года наши ребята изучают не только обычные дисциплины, которые есть в любой в школе, но и авиационные — авиационная аэродинамика, авиационная техника, беспилотные авиационные системы и т. д.», — сказал Долинчук.

Как добавил директор, после 10 класса кадеты выполняют полеты и прыгают с парашютом, получают летные книжки и книжки парашютиста. Это все дает дополнительные баллы при поступлении в авиавузы.

По словам руководителя, на сегодняшний день в школе-интернате конкурс 2,5 человека на место. Желающих очень много. Ребята являются постоянными участниками Международного слета кадетских корпусов России и ближнего зарубежья, занимают призовые места.

Благодарность президента России была объявлена директору областной гимназии им. Е. М. Примакова Майе Майсурадзе.

Звания учителя года Московской области удостоен Андрей Феофанов из округа Луховицы. Он преподает математику и информатику в гимназии № 10. Феофанов стал единственным педагогом из Подмосковья, который вышел в финал 4-го сезона Всероссийского телешоу «Классная тема!», созданного по поручению главы государства.

Воспитателем года в регионе стала Мария Мордовцева из Первомайской СОШ № 2 им. М. Ф. Тихонова в Королеве, а лучшим педагогом-психологом в этом году признана Евгения Казберова из лицея им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске.

«Я работаю педагогом-психологом уже 29 лет, 19 из которых являюсь руководителем методобъединения педагогов-психологов г. о. Воскресенск. Мне кажется, сегодня это одна из ключевых единиц образовательного процесса. Мир меняется стремительно, меняются подходы к образованию, и именно педагог-психолог в школе — это связующее звено между нашими детьми, родителями, педагогическим составом и администрацией. Ну и самое главное, это тот человек, к которому, не боясь, идет ребенок, нуждающийся в помощи», — считает Казберова.

В ходе церемонии в Подмосковье наградили лучших учителей-предметников и учителя начальных классов.

«В Московской области очень интересно жить, интересно работать — строятся новые школы, садики, новые спортивные сооружения. Мы работаем на современном оборудовании. Сегодня в регионе реализуются различные учебные проекты, которые направлены на то, чтобы каждый ребенок в каждой школе мог изучать инженерное дело, физику, математику и информатику углубленно. Спасибо вам, Андрей Юрьевич, за все эти возможности», — сказала лучший учитель физики текущего года из лицея № 19 в Королеве Ольга Уланова.

На сегодняшний день шесть из десяти ребят в регионе после 9 класса продолжают учебу в системе среднего образования. В области работает 37 колледжей. В 2025 году там переоснастили 41 мастерскую. А в рамках программы «Профессионалитет» создано 17 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики (машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, атомная и ИТ-отрасль, робототехника и другие).

«Мы капитально ремонтируем школы, оснащаем их, делаем стадионы. Но еще один вызов — это колледжи. Сегодня 6 учеников из 10 после 9 класса идут в колледж. И это, в том числе, веяние времени. Здесь нам точно есть к чему стремиться. Модернизируем их — лаборатории, станки, все, что касается современных технологий. Мы будем и дальше туда вкладывать средства, будем делать флагманские колледжи. Сегодня это как никогда важно», — подчеркнул Воробьев.

Сейчас в системе образования региона работает 102 тыс. учителей, в частности 53,5 тыс. в школах. Для их привлечения действует целый комплекс мер поддержки.