Андрей Воробьев про нацпроекты: эффективность работы влияет на общий результат

«Вы знаете, что в конце года был подписан указ и формализованы поручения президента по национальным целям. Мы обсуждали эти семь национальных целей и 20 национальных проектов на нашем высшем совете. Я очень надеюсь, что каждый увидел себя в этих направлениях и понимает, что эффективность работы напрямую влияет на общий результат», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что в начале каждого года важно почувствовать мобилизацию и готовность каждого, кто отвечает за управление, порядок и развитие Подмосковья, а значит, и всей страны.

«Мы также прекрасно осознаем, что нам доверено жителями и президентом управлять большой территорией, знаковым регионом, мегаполисом, который растет. Это накладывает обязательство двигаться вперед, быть умными, современными и соответствовать вызовам времени», — отметил губернатор.