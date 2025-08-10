Андрей Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья и интересных проектов, а также поблагодарил за труд.

«Сегодня мы отмечаем День строителя! Благодаря вашим усилиям — архитекторы, инженеры, проектировщики, монтажники, крановщики, прорабы — тысячи семей получают современное, комфортное жилье, а облик Подмосковья с каждым годом становится все лучше», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Подмосковье традиционно в лидерах по РФ по вводу жилья. С начала текущего года в регионе сдали в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м многоквартирных домов и еще 5,7 млн «квадратов» ИЖС. Это не просто статистика, за каждым метром — уютные квартиры, новые детские площадки, школы, поликлиники, дороги и вся инфраструктура, делающая жизнь людей комфортной и безопасной.

Губернатор отметил, что строители создают пространство для жизни, семьи и будущего. С помощь этих профессионалов возводят многопрофильную больницу в Балашихе, новый корпус перинатального центра в Видном, крупный образовательный комплекс в Люберцах. А еще осенью начнут работы по созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах.

Как рассказал Воробьев, работа строителей важна не только в Московской области. Они активно помогают восстанавливать инфраструктуру новых регионов страны, включая подшефные Подмосковью Тельмановский и Новоазовский районы, а еще Мариуполь. Строители делают все, чтобы люди быстрее вернулись в свои дома.