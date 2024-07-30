Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью, переселившуюся из аварийного жилья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из городского округа Солнечногорск, которая участвовала в программе переселения из аварийного жилья, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Глава региона также пообщался с другими жителями, которые в скором времени заселятся в новый дом № 8 на Молодежном проезде в микрорайоне Рекинцо-2. Воробьев отметил, что приехал посмотреть, как люди обустраиваются. Он подчеркнул, что это всегда приятные хлопоты.

«В микрорайоне Центральный на живописном берегу было устаревшее жилье. Но президентская программа позволяет нам переселять людей из бараков в такие современные и красивые дома. Хочу поблагодарить наших строителей, ребят, которые и парковку предусмотрели, и детский сад, ну и, конечно, возвели сам дом. Его быстро построили — по новому стандарту, с использованием современных технологий. Пусть те неудобства, которые были, останутся в прошлом. А у нас в Московской области еще много планов по переселению людей из трущоб», — заявил губернатор Подмосковья.

147 семей (424 человека) из 47 аварийных домов переедут в новостройку в микрорайоне Рекинцо-2. Это жители Центрального микрорайона, деревень Радумля, Колтышево, Тимоново, Лыткино, поселков Жуково, Поварово и микрорайона Лесхоз. Ключи от новых квартир начали выдавать в мае, их уже получили 45 семей.

Семья Мякотиных

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Алина Мякотина и ее семья жили в деревянном двухэтажном доме № 12 на улице Безверхова, который построили в середине прошлого века. Здесь все пришло в негодность — кровля, стены, фундамент, отопление, проводка. В 2019 году дома по улицам Безверхова, Банковской и Сенежской вошли в программу по переселению.

87 семей, которые проживали в микрорайоне, получили денежную компенсацию. Часть из них переехали в дом на улице Школьной. Еще около 80 семей станут жителями нового дома в микрорайоне Рекинцо-2. Его построили по президентскому проекту.

Дочь Алины Евгеньевны Ольга Ушакова довольна новой квартирой. Она рассказала, что семья прожила всю жизнь на улице Безверхова. Безусловно, им было тяжело расставаться с родными стенами.

«Но здесь мне тоже очень понравилось, детский садик строится поблизости, есть школа, парк, бассейн — прекрасное место. Самое главное, что теперь я буду жить рядом с работой. Мы встречались с Андреем Юрьевичем зимой. И все, что он нам обещал, все сбылось. Мы даже не ожидали, что нас так быстро переселят», — рассказала Ушакова.

Внучка Алины Мякотиной Александра Головина тоже получила квартиру в новом доме. Здесь она будет жить вместе с детьми. В новом жилье сделан косметический ремонт, установлены сантехника и электроплиты.

«Здесь замечательные условия по сравнению с бараками, которые были построены, как временное жилье. Мы очень довольны новой квартирой. Она 54 квадратных метра, а старая была 47. Есть два санузла, что очень здорово, сделан косметический ремонт, можно сразу заезжать и жить», — поделилась Головина.

Инфраструктура у дома в Рекинцо-2

Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На территории есть вся необходимая инфраструктура. Предусмотрена также парковка, спортивная и игровая площадки. В скором времени закончится строительство детского сада, школы и поликлиники.

Генеральный директор строительной организации Алексей Добашин отметил, что дом в Рекинцо-2 построили буквально за год. В его возведении использовались новейшие технологии в индустриальном строительстве и заводском изготовлении. Это позволило добиться высокого качества.

«Кроме того, это позволило вдвое сократить количество рабочих на стройке и увеличить темпы. Здесь в квартирах большие кухни, большие комнаты, прекрасные входные группы, лифты», — подчеркнул Добашин.

О программе

Программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В городском округе Солнечногорск в нее вошло 63 МКД. Нужно расселить более 1,4 тыс. человек из 586 квартир.

До 2017 года в округе признали аварийными 22 дома, где живет 755 человек. Уже до конца года они получат ключи от новых квартир. После 2017 года аварийным признали 41 дом, где живут 676 человек. Часть из них подала заявление на получение сертификата. Они смогут купить жилье в любой точке Подмосковья. Некоторые из них также переселятся в Рекинцо-2.

На данный момент расселили почти 13 тыс. человек. Осталось еще 11 тыс. Сертификаты выдали на покупку 6,48 тыс. кв. метров жилья. Под переселение возводится 35 МКД. В рамках второго этапа переселят 23,6 тыс. человек. Программу завершат на два года раньше — уже 2026 году.