Андрей Воробьев поздравил первого 300-балльника в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускника гимназии № 4 городского округа Лыткарино Александра Ноздрачева, который набрал максимальные 100 баллов ЕГЭ по каждому из трех предметов: химии, русскому языку и математике.

«Саша Ноздрачев из Лыткарино — первый 300-балльник в Подмосковье. Поздравляю! Саша набрал высший балл по русскому языку, математике и химии. Он — выпускник Лыткаринской гимназии № 4, а еще призер Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель региональной олимпиады по биологии и географии, призер региональной олимпиады по информатике и математике», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что подросток планирует поступать в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.

На сегодняшний день в Подмосковье 18 ребят сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов, еще 485 человек набрали 100 баллов по одному предмету.

«Напомню, что каждый мультистобалльник получит 100 тыс. рублей, еще 150 тыс. рублей выплатим учителям, которые подготовили двух и более стобалльников», — резюмировал губернатор.