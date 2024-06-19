Андрей Воробьев пообщался с прихожанами в Успенском кафедральном соборе Коломны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил успенский кафедральный собор в Коломне. Он пообщался с прихожанами и митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

«Вместе провели время в молитве. Спасибо за теплый прием», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он напомнил, что виделся с митрополитом почти год назад в Зарайском кремле. Тогда они обсудили поддержку участников СВО и их родных. По словам губернатора, важно помогать всем, кто нуждается во внимании и заботе.

Ранее Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.