Андрей Воробьев подвел итоги «Битвы роботов» в Подмосковье

Чемпионом «Битвы роботов», прошедшей в Подмосковье второй раз подряд, стала команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Второе место завоевали прошлогодние чемпионы — команда из Китая Fierce Roc, бронза досталась «Всеядным» из Петербурга. Среди мини-роботов первое место у москвичей — «План Б», второе и третье у команд из Казани — Robodom-Destructor и Destructor Junior. Приз зрительских симпатий взяли Istok.Robotics из Фрязино.

«Отдельная благодарность участникам и наставникам, нашим зарубежным гостям за красивую честную борьбу и невероятный труд. Видел, как за пределами ринга каждая команда переживала за своих железных бойцов, как реанимировала после тяжелых схваток. Видел, как все болели своим делом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Турнир был основан в 2015 году. В этом году финал прошел на площадке «Арена Мытищи» с участием команд из России, Белоруссии, Китая, Индии, Ирана и пяти подмосковных команд.