Андрей Воробьев о «Битве роботов»: уверен, что участники покажут интересные бои

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в приветственном слове к участникам «Битвы роботов» высказал уверенность, что они в рамках турнира покажут очень интересные бои. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Турнир собирает талантливых инженеров и конструкторов из разных стран. Он проходит с 2015 года. В этом году финалисты сражаются на площадке «Арена Мытищи», где оборудован специализированный высокотехнологичный ринг. Участвуют ребята из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана. В том числе и пять подмосковных команд.

«Мы рады приветствовать участников — молодых ребят, девчат, их наставников, которые учат инженерной мысли, программированию, всему умному и важному для развития технологических направлении в нашей стране. Вижу, что зал полный, это прекрасно. Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну, а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте и только вперед», — сказал Воробьев.

Глава региона дал старт финальным состязаниям вместе с зампредседателя правительства РФ — руководителем аппарата правительства страны Дмитрием Григоренко.

«У нас сегодня здесь участники самых разных возрастов: младшему всего 10 лет, а самому старшему — 57. Собрались команды из пяти стран, это по-настоящему международная битва. Пусть победит сильнейший!» — уточнил Григоренко.