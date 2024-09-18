Андрей Воробьев: память о подвиге Героя России Водопьянова будет жить

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о личности погибшего Героя России Александра Водопьянова, имя которого присвоили гимназии в Нахабине в Красногорске. Глава региона подчеркнул, что Подмосковье сохранит память о подвиге военнослужащего.

Воробьев напомнил, что Водопьянов вырос в семье военного и с детства мечтал стать офицером. Также парень хорошо учился и занимался футболом — он был чемпионом Московской области.

«Сегодня никто не мог сдержать слез — родные, друзья, учителя, школьники. Память о подвиге Александра будет жить. Мы ее сохраним», — написал Воробьев в Telegram-канале.

В церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, родные бойца и депутат Госдумы Алла Полякова. Звание Героя России военнослужащему было присвоено посмертно согласно указу российского президента Владимира Путина за проявленные мужество и героизм.