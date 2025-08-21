Андрей Воробьев отметил важность внедрения ИИ в образование

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о важности применения искусственного интеллекта в образовании. Он отметил, что ИИ может облегчить рутинные задачи педагогов.

«Искусственный интеллект — это нечто, что находится в центре, а не на периферии. Поэтому, Герман Оскарович (Греф, глава Сбера — ред.) без вашей команды мы не можем обойтись, здесь и „Яндекс“ присутствует. Вы и ваша команда, которая щедро делится всеми наработками. Нам очень важно облегчить жизнь учителя от рутины. С другой стороны, я бы хотел, чтобы мои дети в совершенстве умели пользоваться искусственным интеллектом, я думаю, что это преимущество», — сказал Воробьев на пленарном заседании Форума педагогов в подмосковном Красногорске.

Глава региона поблагодарил педагогов за их труд и пожелал успешного учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья наградил директоров лучших школ региона. В их числе флагманы — Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и Областная гимназия им. Е. М. Примакова.

Также Воробьев сообщал, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.