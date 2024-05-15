Андрей Воробьев обсудил с силовиками совместную работу в сфере экологии и ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ, а также контроль за предоставлением жилья детям-сиротам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел оперативное совещание с руководством силовых структур. Глава региона поблагодарил их за усиленную службу в майские выходные. Он назвал нынешнюю встречу традиционной. В беседе с правоохранительным блоком обсудили вопросы безопасности жителей Московской области.

«Обеспечение правопорядка — первейшая задача, и она была решена успешно. Сегодня в повестке вопросы миграции, несанкционированной торговли. Я предлагаю обсудить все, что касается соблюдения законодательства в части экологии. Также уделим внимание совершенствованию методики предоставления жилья детям-сиротам», — высказался Воробьев.

Обеспечение жильем сирот

В 2023 году в регионе жильем обеспечили 875 сирот. На аукционах приобрели квартиры для 555 детей, 320 человек получили сертификаты, что является новым подходом для Подмосковья.

С помощью сертификата и добавления личных средств купить жилье любого метража можно в любом районе Московской области. Срок получения такой квартиры осуществляется по прямому договору купли-продажи и составляет 1,5–2 месяца. По аукциону квартиру можно ждать от 6 до 9 месяцев.

Также введенная система сертификатов понижает риски, связанные с аукционами. В этом году сертификаты получат 666 из 762 человек — это 87% сирот.

Модернизация ЖКХ

Вопросы модернизации систем ЖКХ обсуждались с правоохранительным блоком отдельно. Она коснется 5,4 млн жителей региона за пять лет.

В этом году в порядок приведут 36 котельных и центральных тепловых пунктов. По региональной программе модернизируют 189 км сетей, с привлечением средств Фонда национального благосостояния — 9 котельных и 4 км сетей, в рамках концессий — 74 котельных и 25 км теплосетей. Работы будут закончены до начала отопительного сезона.

«Сейчас идет большая работа на основании тех замечаний, недочетов, которые у нас были зимой», — подчеркнул губернатор.

В ближайшие полтора месяца энергетики выполнят опрессовку сетей. Она позволит понять, какие участки нужно включить в программу капремонта в первую очередь.

Система «Безопасный регион»

Незаменимым помощником в обеспечении правопорядка является система «Безопасный регион». На данный момент в Подмосковье установлено более 135 тыс. камер. Они помогают предупреждать правонарушения и выявлять нарушителей.

Патрулирование лесов

Опасность пожаров возрастает после наступления теплой погоды, поэтому в отдельное обсуждение была вынесена тема патрулирования лесов. Около 150 нарушителей пожарной безопасности были выявлены за прошедшие майские праздники.

За разведение костров в неположенных местах предусмотрен штраф. Его размеры увеличили в 2022 году. Для физлиц он составляет от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Злостных нарушителей могут лишить свободы на срок от 8 лет.