Андрей Воробьев обсудил с главой Реутова Филиппом Науменко актуальные вопросы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко и обсудил с ним наиболее актуальные вопросы, которые стоят перед муниципалитетом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят еще и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты, они касаются всего самого важного — благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест. Расскажите, как идет эта работа в Реутове?» — сказал Воробьев.

2 сентября стартовал новый учебный год. В округе пошли в школы порядка 12 тыс. детей и подростков, также около 7 тыс. малышей отправились в детские сады. Все образовательные учреждения муниципалитета полностью укомплектованы учителями и воспитателями.

«Благодаря вашей поддержке мы открыли после капитального ремонта детский сад на 350 детей. А перед Днем города, который пройдет 13–14 сентября, запустим совместно с „НПО машиностроения“ садик „Самоцветы“ на 80 мест», — рассказал Науменко.

Он добавил, что в декабре этого года в округе планируется открыть детский сад в ЖК «Юбилейный» на 90 воспитанников. Он поможет полностью снять проблему очередности в ДОУ на юге Реутова.

До конца 2024 года в микрорайоне 10А будет возведена школа на 1,1 тыс. учеников. В ней создадут IT-классы, два спортзала, актовый зал на 400 мест, столовую на 550 человек. Здание является бывшим долгостроем. Недобросовестный подрядчик не смог сдать данный объект. По поручению Воробьева школу включили в госпрограмму, чтобы сдать ее в текущем году.

«Все работы заканчиваем в декабре, а за парты дети смогут сесть после Нового года. Эта долгожданная школа, она позволит полностью решить вопрос с доступностью в образовательные учреждения в данном микрорайоне», — уточнил глава округа.