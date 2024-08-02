Андрей Воробьев обсудил с фермерами с/х налог и закон о сбыте продукции

Во время «Сырного фестиваля» в Истре губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с фермерами на тему единого с/х налога и закона о сбыте фермерской продукции.

Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в Федеральное законодательство, а в 2018 году реализовало право и ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу. В прошлом году налоговой льготой в регионе воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров.

За пять лет число фермерских хозяйств увеличилось, также повысился рост валового производства: в 1,5 раза увеличилось производства молока, картофеля и яиц, в 3 раза — масличных и зерновых культур. Нулевая ставка будет действовать еще в течение 3 лет — до 31 декабря 2026 года.

На встрече с фермерами губернатор обсудил и закон о сбыте фермерской продукции. Благодаря поправкам в законе о развитии сельского хозяйства, которые приняла Госдума, появился такой инструмент как «агроагрегатор», который помогает наладить сбыт продукции небольшим предприятиям.

Закон конкретизирует понятие «фермерская продукция», которая должна быть произведена на объектах, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям. Это субъекты малого предпринимательства, включая КФХ и личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели. Благодаря этому решению крупные поставщики больше не смогут обманывать потребителя.

Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе будут продолжать уделять особое внимание. Им будут давать возможности для продажи продукции.

«Фермеры для нас — люди особенные, они играют заметную роль в небольших территориях, поселках, деревнях. Мы ими очень дорожим, видим, что они показывают хорошие результаты. С 2014 года фермеры нарастили производство в 6 раз: с 500 тонн до 3 тысяч тонн сыра в год», — сказал Андрей Воробьев.

Масштабный фестиваль

Девять лет назад гастрономический фестиваль в Истре зарождался, как сырный. С каждым годом к нему присоединялось все больше не только сыроделов, но и других производителей. Сегодня «Сырный фестиваль» — одно из самых значимых мероприятий в сфере событийного туризма Подмосковье. Он организован в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что с самого первого года работы фестиваля очень многие люди хотят на него приехать, чтобы попробовать не только сыр, но и другую фермерскую продукцию. Она рассказала, что гости, приезжая на фестиваль, могут почувствовать многогранность России.

«Прошло 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго и российских контрсанкций. Помню, многие переживали, когда вводился запрет на поставки продукции из недружественных стран, боялись, что мы останемся без некоторых видов продукции, например, хамона или сыра пармезан. Но уже через некоторое время у нас начался подъем — сначала это были большие предприятия, а потом стало появляться много небольших фермерских сыроварен, сейчас их уже больше тысячи в стране. Я много езжу и могу с уверенностью сказать, что сегодня сыр производят во всех регионах», — сказала Оксана Лут.

Председатель Ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота отметил, что нынешний фестиваль отличается от предыдущих проведением «Сырного Чемпионата России», который пройдет в воскресенье, и наличием большого количества твердого сыра, в том числе пармезана и его аналогов.

На фестивале можно попробовать и приобрести самые разнообразные сыры. К примеру, уникальную новинку «Блю Крема» от «Сыроварни Рубцов» из Сергиева Посада. Как рассказал владелец предприятия Алексей Рубцов, технологию его изготовления осваивали самостоятельно.

«Поскольку мы начинали в 2020 году, то уже не могли поехать на стажировку в Европу — пришлось изучать технологию по интернету. Решили попробовать сделать сыр с голубой плесенью, которого в России еще не было. Как видите, получилось — и коробка красивая, и вкус хороший. Жирность — 70%, он очень насыщенный, многим нравится, люди говорят, что сыр просто „обалденный“, — сказал Алексей Рубцов.

Уникальные продукты

Компания из Беларуси «Савушкин продукт» привезла почти тонну сыра — это эксклюзивные новинки, а также классические, элитные и выдержанные сыры под брендом «Брест-Литовск», рецепты которых привезли на Брестчину еще в XVI веке переселенцы из Голландии. Все желающие могут продегустировать фирменную продукцию компании и сделать снимок на память в тематической фотозоне.

Также гости фестиваля могут посетить мастер-класс известного белорусского шеф-повара Антона Каленика, который первым из СНГ сумел войти в гильдию поваров World Master Chefs Society. Антон учился у кулинарных мастеров Италии и Франции.

На фестивале можно попробовать продукцию от итальянского сыродела Джулио Дзомпи. Он родом из Вероны, в России живет уже более 15 лет. В 2018 году Джулио основал в Волоколамске производство «Итальянец в России». Под этим брендом выпускаются мясные деликатесы по аутентичным рецептам

Организаторы фестиваля подготовили много активностей для детей: мини-ферму с животными, батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных игрушек, интересную развлекательную программу.

От железнодорожных станций «Истра» и «Новоиерусалимская» организованы бесплатные автобусы на фестиваль. Также для автолюбителей подготовлена удобная парковка.