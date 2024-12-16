Андрей Воробьев напомнил о работе Центра содействия строительству в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о работе в регионе Центра содействия строительству. Он помогает значительно ускорить процедуры получения необходимых разрешений.

«У нас есть офис Центр содействия строительству, куда инвестор подает документы в электронном виде. Получение разрешения на стройку и все бюрократические хлопоты — в электроном виде. И наши партнеры: региональные и федеральные ведомства, надзорные органы, всю процедуру согласования делают в цифре», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что такой подход критически важен, потому что это другие скорости.

Как пояснил глава области, эти условия помогают значительно ускорить процесс и приступить к запуску предприятия, начать работать и получать прибыль.

Ранее Воробьев назвал сферы, где используется ИИ в Подмосковье. Это здравоохранение, образование, МФЦ, контроль за строительным и бытовым мусором, безопасность.