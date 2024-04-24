Андрей Воробьев: костры и травяные палы представляют опасность в Подмосковье

Меры, направленные на предотвращение лесных пожаров в Подмосковье, обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

По словам главы региона, в этому году синоптики прогнозируют жаркое лето, а весна приходит с опережением температурного режима. Необходимо быть во всеоружии, так как в преддверии майских праздников будет большой запрос у жителей Подмосковья на шашлыки и отдых в лесу.