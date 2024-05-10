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Андрей Воробьев: каждая встреча с ветераном ВОВ — целая история жизни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

В пятницу глава региона приехал в гости к Евгению Семеновичу Евдокимову и его супруге Ларисе Григорьевне в поселок Калининец Наро-Фоминского городского округа. Губернатор поздравил с Днем Победы ветерана, который 9 апреля отпраздновал 100-летний юбилей.

«Очень тепло пообщались с Евгением Семеновичем и Ларисой Григорьевной. Они замечательные люди» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны становится историей всей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов» — заключил Воробьев.