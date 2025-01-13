Андрей Воробьев: ИИ должен быть неотъемлемым элементом работы

Глава региона подчеркнул, что в современном мире человек не может себя прокормить только с помощью лошади и плуга.

«Когда-то они были незаменимым орудием труда, позволявшим человеку выживать. С тех пор прошло не одно столетие, и сегодня искусственный интеллект, цифровизация, современные методики управления, документооборота и новые подходы должны стать неотъемлемыми атрибутами работы каждого из нас», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор Московской области заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.