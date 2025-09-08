«Мы с коллегами — Раменский городской округ, Люберцы, Домодедово, Руза — обсуждали тему трансформации, максимального эффекта от реорганизации структур, которые работают на земле, не в ущерб коммуникациям. <…> Вы знаете, что доверие — это ключевой показатель, который отфиксирован и нашей жизнью, и указами президента», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что некоторые муниципалитеты пока не включились в работу.

«Очень надеюсь, что сегодняшнее обсуждение, соответственно, даст ответы на вопросы и другим территориям, чтобы они также дали свои предложения по трансформации, которые дадут и эффект по ресурсам, и эффект по коммуникациям», — сказал губернатор.