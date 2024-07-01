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Андрей Воробьев: часть «Крокуса» могут передать под выставочные площади

Часть сгоревшего из-за теракта в Красногорске концертного зала «Крокус Сити Холл» могут передать под выставочные площади после восстановления здания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что подмосковные власти контактируют с собственником здания по данному вопросу.

Ранее губернатор региона говорил, что на месте теракта не будет больше концертного зала.

Нападение террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Злоумышленники начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а после этого подожгли помещение. В результате атаки погибли 145 человек.