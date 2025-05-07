Андрей Воробьев: более 17,7 тысячи ветеранов живет в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций, поздравил их с наступающим Днем Победы, а также поблагодарил за труд и вручил соответствующие награды. Губернатор рассказал, что в Подмосковье сейчас живут более 17,7 тыс. ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики

«С особой теплотой мы относимся к ветеранам Великой Отечественной войны — стараемся максимально окружить наших героев заботой и вниманием. По поручению президента (России Владимира Путина – ред.) в этом году звание „Почетный гражданин Московской области“ присвоено легендарным защитникам — Александре Семеновне Алешиной из Орехово-Зуева, Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи, Николаю Ивановичу Козлову из Серпухова», — рассказал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что награды за поддержку фронтовиков на местах, за сохранение памяти о Великой Отечественной войне получили те жители региона, которые помогают ветеранам и занимаются патриотическим воспитанием нового поколения.

В настоящее время в Московской области живут более 17,7 тысячи ветеранов, среди которых более 400 — фронтовики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил благодарственные письма с теплыми словами и признанием их вклада в сохранение памяти о ВОВ в том числе Валерию Нечаю из Реутова и Любови Петровой из Одинцовского округа.