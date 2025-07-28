Андрей Воробьев: 71 школу откроют в Подмосковье в этом году

В 2025 году в Московской области планируется открыть 71 школу, из них 57 — после капремонта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В чем нюанс, в чем важный элемент? Когда старую школу мы трансформируем в современное здание, то потребление, в частности, энергопотребление, растет», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что очень важно своевременно на местах убедиться, что все нормально с инфраструктурой. Во время капремонта — сделаны красивые стены, новая кровля, укреплен фундамент, приведены в порядок спортзал и классы, но это еще все вместе должно работать, а значит — должна быть вся необходимая инфраструктура.

По его словам, на каких-то объектах — это газ, где-то — канализация, но на первом месте — электричество.

«Поэтому я обращаю внимание, что у нас в Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Подольске и Балашихе есть смысл, соответственно, обратить внимание, особенно на завершение работ», — добавил глава региона.

Он уточнил, что в школе № 8 в Пересвете Сергиево-Посадского округа предусмотрено увеличение мощности с 60 КВт до 150, то есть более чем вдвое. Этому нужно уделять внимание.