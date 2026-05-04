Андрей Иванов поздравил тружеников Одинцовского округа с 1 Мая

Торжественная встреча с работниками разных отраслей прошла в образовательном центре «Багратион» в Одинцовском округе в честь Праздника Весны и Труда. Глава округа Андрей Иванов вручил награды и поблагодарил жителей за многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном центре «Багратион» отметили заслуги специалистов в сфере благоустройства, образования, транспорта, а также сотрудников производственных предприятий и других организаций. На встречу пригласили работников, посвятивших профессии многие годы, в том числе представителей трудовых династий с общим стажем более 100 лет.

«Мы встречаемся с людьми, которые своим трудом заслужили искреннее уважение. Есть представители больших династий, чей общий стаж больше 100 лет. Вы и ваши семьи — те, на ком держатся предприятия, учреждения, наши города и поселки. Благодаря вашему опыту, ответственности и внутренней силе развивается Одинцовский округ. Каждый из вас прошел длинный профессиональный путь. За этими годами — большие достижения, уважение и доверие коллег. Ваш труд требует знаний, терпения, полной отдачи. И именно такие люди задают высокую планку во всем», — сказал Андрей Иванов.

Глава округа вручил отличившимся сотрудникам медали «За доблестный труд». Для гостей также организовали экскурсию по центру «Багратион» — самой большой школе Подмосковья, открытой в 2023 году и рассчитанной на 2200 учеников. Участникам показали учебные классы и рассказали об организации образовательного процесса.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.