Анализ на алкоголизм: кому придется сдавать CDT-тест для получения прав

Нарколог частной клиники «Здоровье» Константин Филатов заявил, что, чтобы сдать новый CDT-тест для желающих получить водительские права, необходимо отказаться от алкоголя на 14 дней, сообщает RuNews24.ru .

«Многие коллеги до сих пор спорят об эффективности данного способа при постановке диагноза о хроническом употреблении алкоголя пациентом. Это связано с тем, что результат теста искажают некоторые факторы. Например, применение гормонозаместительной терапии или хронические болезни печени», — подчеркнул доктор.

По его словам, в любом случае пациент перед прохождением теста должен рассказать врачу обо всех своих заболеваниях и лечении, подкрепить данные выпиской из медицинской карты.

CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) — биомаркер — указывает на наличие хронического алкоголизма. С недавних пор он стал обязательным для тех, кто хочет впервые получить водительские права или восстановить их после лишения. Нормальный уровень углеводно-дефицитного трансферрина должен составлять менее 1,2% от общего трансферрина.

Нарколог отметил, что пациент, страдающий от алкогольной зависимости, вряд ли сможет не употреблять спиртные напитки длительный срок. В то время как человек, употребляющий алкоголь в умеренных количествах, например, раз в месяц, получит удовлетворительный результат теста.