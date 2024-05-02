Аналитики выяснили, как выгоднее приготовить пасхальный кулич

При самостоятельном приготовлении и правильном подходе к выбору ингредиентов кулич на праздничный стол обойдется практически в два раза дешевле, выяснили аналитики сети «Пятерочка», сообщает Газета.ru.

Из данных Росстата следует, что приготовление классического кулича с изюмом и цукатами весом около 1,3 кг в домашних условиях обойдется в среднем в 418,5 рублей на конец апреля.

При этом стоимость аналогичного набора ингредиентов в торговой сети составит 410,7 рубля, а при выборе продуктов собственных торговых марок сети — 351,9 руб.

В этом году заметна разница между готовыми магазинными куличами и собственной выпечкой меньшей массы. Готовый кулич весом 650 грамм обойдется в 325 рублей. При пересчете на тот же вес приготовить кулич дома из товаров известных брендов можно за 205,3 рубля, а из продуктов, которые продаются под собственными торговыми марками сети «Пятерочка», — за 175,9 рубля, или в 1,8 раза дешевле.

Также за две недели до Пасхи спрос на готовые куличи вырос, по сравнению с аналогичным предпраздничным периодом прошлого года, в 2,2 раза — уже сейчас их приобрели более 225 тыс. штук.