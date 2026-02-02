Аналитик Муртазин предупредил об опасности зарядки смартфона на морозе

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что зарядка смартфона на морозе может повредить аккумулятор и снизить его емкость, сообщает Общественная Служба Новостей .

Отключение смартфона на морозе не приводит к серьезным последствиям для его работоспособности. Достаточно отогреть устройство до комнатной температуры, чтобы оно снова заработало. Однако попытка зарядить гаджет, пока он еще холодный, может повредить химические элементы аккумулятора и снизить его емкость.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что на низкие температуры в электронике реагирует в первую очередь батарея. По его словам, чем меньше емкость аккумулятора, тем быстрее он разряжается на морозе. Особенно это касается смартфонов iPhone, которые могут отключиться даже при 20–25% заряда на сильном морозе.

«Холод может причинить вред, только если вы на холоде заряжаете аккумулятор. Это убивает анод, химические элементы внутри батареи — емкость теряется, и она постепенно приходит в негодность. Поэтому подключаться к зарядке нужно при комнатной температуре и сам аппарат тоже должен быть комнатной температуры, нехолодным. Тогда все будет хорошо», — пояснил Муртазин.

Эксперт также отметил, что на рынке появляются устройства с новыми типами батарей, которые лучше переносят низкие температуры. Такие аккумуляторы чаще всего устанавливают китайские производители.

