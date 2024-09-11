Американский сервис ClickUp прекратит работу в России из-за санкций
Фото - © freepik.com, Racool_studio
Американский сервис для совместного управления проектами ClickUp заявил о прекращении работы в России из-за новых санкций. Он уйдет с российского рынка 12 сентября, сообщается на сайте «Компьютерра».
ClickUp направил соответствующее обращение пользователям из РФ. В нем говорится, что компания больше не может предоставлять доступ к платформе россиянам.
Таким образом, граждане РФ не смогут пользоваться сервисом, а их учетные записи будут деактивированы. Те соотечественники, которые живут за границей и не имеют платежной информации, связанной с Россией, могут создать новые аккаунты.
Уход сервиса из РФ связан с новыми санкциями, введенными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Ранее корпорация Google отключила для россиян сервис облачного хранилища BigQuery. Платформа предназначена для работы с анализом больших объемов данных, которые находятся в Google Storage.