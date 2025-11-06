Американский самолет-разведчик вновь кружит над Черным морем

Самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent Военно-воздушных сил США вновь кружит над Черным морем. Это уже второй облет американского самолета за несколько дней, сообщает SHOT .

Самолет-шпион с позывным JAKE37 вновь прибыл с базы ВВС США Милденхолл в Великобритании. В данный момент он патрулирует нейтральные воздушные пространства над Черным морем, находясь вблизи побережья Крыма и Краснодарского края.

Предыдущий его визит в этот район был зафиксирован 4 ноября. До этого для американских разведывательных миссий использовали только военные беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Самолет Boeing RC-135U Combat Sent предназначен для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил. Позволяет передавать оперативные разведданные Белому дому.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.