Американский разведывательный самолет пролетел над в направлении Сочи

В небе над Черным морем недалеко от Сочи заметили разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для патрулирования водного пространства, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что борт вылетел с итальянского острова Сицилия, затем вышел к Черному морю со стороны болгарского города Варна, зашел в пространство Румынии, а далее проследовал в сторону Сочи.

Самолет сделал круг, изменил курс в сторону грузинского Батуми, где развернулся и полетел в направлении Сицилии.

Это уже не первый случай, когда такого типа самолеты были замечены в небе над Черным морем. В декабре 2025 года патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon США заметили в небе над Черным морем недалеко от Сочи.

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма.

