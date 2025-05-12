Американский кот Оскар совершил самый длинный в мире прыжок

Кот по кличке Оскар из США попал в Книгу рекордов Гиннеса, совершив самый длинный в мире прыжок, сообщает РБК .

Пушистый питомец преодолел в воздухе более 2,5 метров. Такого впечатляющего результата ему помогли добиться тренировки со своим хозяином Теодором Шиллсом.

Оскар шел к рекорду поэтапно. Сначала он прыгал на маленькие расстояния. Длина прыжка составляла несколько дюймов. За это Шиллс кормил его вкусностями.

Вскоре кот стал прыгать на несколько футов, а затем и через обруч. Шиллс отметил, что он даже не думал, что его питомец может преодолеть мировой рекорд.

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