Американский дайвер нашел в озере потерянный бриллиантовый перстень

Дайвер извлек из озера в США обручальное кольцо с бриллиантом

В США специалист по дайвингу обнаружил ценное ювелирное украшение на дне водоема, сообщает Infox со ссылкой на UPI.

Райан Пригмор, представляющий компанию Blue Diver Search and Recovery, нашел в озере старинное обручальное кольцо с бриллиантом, изготовленное в 1910 году. Это украшение было утеряно Джеколин Пейдж во время поездки с бейсбольной командой сына на озеро Поссум-Кингдом, находящееся в штате Техас.

«Я уже приняла, что кольцо потеряно навсегда, но невероятно рада, что оно снова у меня», — написала Пейдж в своих соцсетях.

В начале поисков сильные волны создавали трудности, но на следующий день дайвер смог обнаружить драгоценность на дне озера.

Это антикварное кольцо, стоимость которого не разглашается, имеет огромную личную ценность для его хозяйки. Поисковик выполнил свою работу бесплатно, отметив, что «счастлив вернуть семейную реликвию».

Дайверы, подобные Райану Пригмору, играют значимую роль в возвращении потерянных вещей, сохраняя не только материальные ценности, но и эмоциональную связь владельцев с их имуществом. Предметы, найденные под водой, часто несут в себе уникальную историю, и их возвращение помогает восстановить частицы воспоминаний и семейных традиций.