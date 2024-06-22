Американский бизнесмен Илон Маск стал отцом в 12-й раз

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в двенадцатый раз стал отцом. Как пишет Bloomberg, у американского бизнесмена и топ-менеджера Шивон Зилис появился третий общий ребенок, сообщает «ФедералПресс» .

«Шивон Зилис родила бизнесмену 12-го ребенка», — заявили в издании.

Зилис работает топ-менеджером в компании Neuralink, которую также основал Маск. Там занимаются разработкой малоинвазивных нейрочипов.

У Маска и Зилис трое совместных детей — в 2021 году у пары родились близнецы. Всего у предпринимателя по меньшей мере 12 детей. Шестеро из них родились в последние 5 лет.