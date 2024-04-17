Американские ученые назвали точное количество ядерных боеголовок в России

Согласно исследованиям Федерации американских ученых (ФАУ), Россия лидирует по количеству ядерных боеголовок в мире, следом за ней идут США, передает «Интерфакс» .

Американские исследователи сообщили, что у России имеется 5580 ядерных боеголовок, в то время как у Пентагона их меньше — 5044 единицы. У Китая в наличии есть 500 ядерных боеголовок, а у Франции 290. Пятерку стран по самому большому количеству ядерного оружия замыкает Великобритания: там насчитали 225 боеголовок.

В топ-10 стран по наличию ядерного оружия вошли Индия и Пакистан. Обе страны имеют в арсенале 170 боеголовок. У Израиля, согласно исследованиям, есть 90 ядерных боеприпасов, а у Северной Кореи меньше всех — порядка 50 единиц.

По утверждению ФАУ, в мире насчитывается 12,1 тыс. ядерных боеприпасов и более 9,6 тыс. из них готовы к использованию по назначению военнослужащими разных стран.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что мир находится вблизи ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Такое мнение он высказал в связи с атаками дронов по территории станции военнослужащими Украины в начале апреля 2024 года.