Американские ученые назвали алкоголиками медоносных пчел и колибри

Ученые: медоносные пчелы и колибри употребляют алкоголь из цветочного нектара

Американские ученые доказали, что медоносные пчелы и колибри употребляют алкоголь из цветочного нектара. Соответствующая статья опубликована в британском научном журнале Royal Society .

Биологи из Калифорнийского университета в Беркли (США) исследовали нектар 29 цветущих растений и выявили наличие этанола в 26 образцах.

Сладкий цветочный нектар составляет значительную часть рациона пчел, ос, бабочек, шмелей и колибри. Перемещаясь с одного цветка на другой, опылители понемногу пьют его весь день.

«Согласно результатам, суточная доза этанола из расчета на массу тела для соответствующих опылителей является значительной и примерно сопоставима с одной порцией алкогольного напитка, потребляемой человеком весом 70 кг в течение дня», — говорится в публикации.

Ученые предположили, что у опылителей растений эволюционная адаптация к алкоголю, позволяющая им не пьянеть.

Ранее российский ученый объяснил, почему свиристелей считают пьяницами. По его словам, птицы часто травмируются весной из-за столкновения со стеклянными поверхностями.

