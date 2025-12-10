Американские сатанисты установили монолит аду
Американские сатанисты установили монолит аду в национальном парке Джошуа-Три, сообщает Mash.
Парк расположен в юго-восточной части Калифорнии.
Монолит украшен отрубленными головами, демонами и искалеченными телами грешников.
Ранее полиция поймала таролога-сатаниста* в Ростовской области. Он преследовал бывшую возлюбленную и провел возле ее дома некий оккультный обряд.
*Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.
