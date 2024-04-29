Американская семья воссоединилась с кошкой, которую случайно отправили в посылке

Работники Amazon спасли кошку, которую американская семья случайно отправила в посылке за сотни миль от дома, сообщает РЕН ТВ .

Неспокойная кошка запрыгнула в одну из посылок, которую собирала семья.

«Глена обожает коробки, это просто часть ее характера», — отметила хозяйка Кэрри Кларк.

Животное, которое достали из посылки, было цело и невредимо, хотя кошка почти неделю не пила и не ела. Сотрудники Amazon показали ее ветеринару, а потом позвонили хозяйке.

Женщина сначала подумала, что это розыгрыш, но потом с мужем полетела на расстояние свыше 1 тыс. миль до Калифорнии, чтобы забрать обратно любимицу.