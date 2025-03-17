Американец пролил горячий чай на свой орган в Starbucks и у него пропала эрекция

В Starbucks мужчина пролил горячий чай на свой половой орган, и он перестал выполнять свои функции. Суд Лос-Анджелеса заставил Starbucks заплатить 50 млн долларов компенсации, сообщает Baza .

Инцидент произошел в 2020 году. Майкл Гарсия подъехал на машине к окошку Starbucks, получил заказ, взял кружки с горячим чаем и пролил его на штаны.

Из-за кипятка пострадал детородный орган мужчины. Он получил ожоги третьей степени.

Гарсия проходил лечение в ожоговом центре имени Гроссмана. Однако спасти работоспособность детородного органа не получилось. Он стал меньше и потерял цвет.

Еще у Гарсии ухудшилась эрекция. Он больше не может получать удовольствие от интимной связи.

Юристы посчитали, что Гарсия понес физический и моральный ущерб в размере 50 млн долларов. Суд между мужчиной и Starbucks длился пять лет.

Гарсия получил 50 млн долларов компенсации. Однако в Starbucks попытаются обжаловать это решение.

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