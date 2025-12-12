Амбассадоры волонтерского движения провели первые «Добрые уроки» в Одинцовском округе

Камила Гусейнова и Филипп Собх, амбассадоры движения «Волонтеры Подмосковья», разработали воспитательно-просветительский проект «Добрые уроки». Проект прошел защиту на муниципальном и областном уровнях и стал победителем финала регионального конкурса «Волонтер года – 2025» в номинациях «Многолетний вклад» и «Открытие года».

11 декабря Камила Гусейнова провела первые открытые занятия с учениками Одинцовской средней школы № 5. Она рассказала старшеклассникам о миссии и направлениях работы добровольческого движения, а также о различных видах волонтерства — социальном, экологическом, культурном и спортивном.

Школьники активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились примерами собственной помощи. Проведение «Добрых уроков» планируется продолжить в других школах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.