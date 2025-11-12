Алую Аврору заметили в небе над Россией
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний формируется над планетой на фоне сильной магнитной бури. Хвост полярного овала зацепил северные и северо-западные регионы России, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Алую Аврору — полярные сияния редких красных оттенков — увидели в Ленобласти, хотя в самом Санкт-Петербурге было достаточно облачно, сообщает «Фонтанка».
В Сети очевидцы активно делятся кадрами полярного сияния. URA.RU опубликовали фото из Челябинска и Уфы. Пик зоны полярных сияний находится в западном полушарии — США и Канада.
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба уровня G4.7. К планете движется первый из трех плазменных облаков.
