Алую Аврору заметили в небе над Россией

сегодня в 12:00

Красные полярные сияния замечены в небе над РФ на фоне сильной магнитной бури

Одна из самых мощных за последние годы зон полярных сияний формируется над планетой на фоне сильной магнитной бури. Хвост полярного овала зацепил северные и северо-западные регионы России, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Алую Аврору — полярные сияния редких красных оттенков — увидели в Ленобласти, хотя в самом Санкт-Петербурге было достаточно облачно, сообщает «Фонтанка».

В Сети очевидцы активно делятся кадрами полярного сияния. URA.RU опубликовали фото из Челябинска и Уфы. Пик зоны полярных сияний находится в западном полушарии — США и Канада.

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба уровня G4.7. К планете движется первый из трех плазменных облаков.

