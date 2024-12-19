Алкоголь в Нижнем Новгороде на новогодних праздниках будут продавать ограниченно
Продажу алкоголя в Нижнем Новгороде запретят в местах проведения мероприятий
В дни новогодних праздников в Нижнем Новгороде продажа алкогольных напитков будет ограничена, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент развития предпринимательства.
В соответствии с законодательством, продажа алкогольных напитков в зонах, где проходят массовые мероприятия, будет запрещена на весь период их проведения.
Другие ограничения во время празднования Нового года вводить не намерены.
Между тем врач развеяла основные мифы о борьбе с похмельем.