Алкоголь в Нижнем Новгороде на новогодних праздниках будут продавать ограниченно

сегодня в 14:06

Продажу алкоголя в Нижнем Новгороде запретят в местах проведения мероприятий

В дни новогодних праздников в Нижнем Новгороде продажа алкогольных напитков будет ограничена, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент развития предпринимательства.

В соответствии с законодательством, продажа алкогольных напитков в зонах, где проходят массовые мероприятия, будет запрещена на весь период их проведения.

Другие ограничения во время празднования Нового года вводить не намерены.

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