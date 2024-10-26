Алина Загитова хранит все полученные медали у бабушки

Российская фигуристка Алина Загитова назвала место, где она хранит все свои медали, сообщает Lenta.ru .

Оказалось, что вместо сейфа олимпийская чемпионка предпочитает хранить медали дома у бабушки. Спортсменка пошутила, что родственница «не пропустит мимо себя» никого, а потому медали находятся в целости и сохранности.

Загитова также рассказала, сколько всего у нее наград. Спортсменка призналась честно, что не считала точное количество. Она отметила, что получила за всю свою карьеру около 50 медалей или больше.

Алина Загитова — титулованная российская спортсменка, выступавшая в одиночном фигурном катании. Девушка на данный момент является единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее другая известная российская фигуристка Юлия Липницкая стала мамой во второй раз. Она родила ребенка от тренера Саши Трусовой.