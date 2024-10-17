«СтарХит»: Юлия Липницкая родила ребенка от тренера Саши Трусовой

Фигуристка стала мамой во второй раз. Многие считали, что Липницкая родила сына от своего супруга, Владислава Тарасенко. У пары уже есть общая дочь Каталина, которая родилась в 2020 году.

Однако некоторые инсайдеры утверждают, что Липницкая рассталась с супругом в этом году, а в июне вышла замуж за тренера Александры Трусовой — Дмитрия Михайлова. Свадьбы фигуристов прошла в узком семейном кругу в престижном заведении на Рублевском шоссе.

Новый избранник Липницкой сначала выступал как одиночник, затем выступал в танцах на льду с Евой Куць. В 2019 году он завершил спортивную карьеру. Михайлов уже давно тренирует Трусову — он называет ее трудягой и хвалит за желание работать.

Известно, что Михайлов в мае 2021 года сделал предложение фигуристке Екатерине Пушкаш. Пара собиралась пожениться, но, похоже, до бракосочетания дело так и не дошло.