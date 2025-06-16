Алина Щербий стала первой мультистобалльницей Красногорска в 2025 году

Выпускница гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева из подмосковного Красногорска Алина Щербий набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии и стала первой мультистобалльницей в округе в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Алина Щербий учится отлично и является претенденткой на золотую медаль. Любимые предметы девушки — русский язык, биология и химия. Также она увлекается конным спортом и гимнастикой. Мультистобалльница мечтает поступить в Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова и помогать людям, став кардиохирургом.

Всего же Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов сдали четыре красногорских выпускника. Кроме Алины Щербий это Екатерина Сорокина и Егор Веденеев из школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, Константин Сальников из Нахабинской гимназии № 4 им. Героя Российской Федерации А. В. Водопьянова.

Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. При этом необходимо набрать по предмету не менее 24 баллов. Экзаменационная работа включала 21 задание.

Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья и не явившиеся по уважительной причине, смогут пересдать русский язык 17 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.